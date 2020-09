Archivio Digitale Comune, convenzione tra il Municipio di Nocera Inferiore e la fondazione Onlus CeRPS

Il Comune di Nocera Inferiore e la fondazione CeRPS hanno stipulato una convenzione, per garantire l’attività di interesse comune nella salvaguardia, nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio archivistico – documentario della città di Nocera Inferiore.

L'intesa

La Convenzione stipulata oggi, tra il sindaco Manlio Torquato e la presidente della Fondazione Onlus CeRPS Giuseppina Salomone, ha l’obiettivo di instaurare tra i due Enti, un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, per realizzare una rete degli Archivi del territorio e di porre in essere iniziative congiunte che promuovano la valorizzazione della documentazione archivistica del territorio attraverso la creazione di un Archivio Digitale Comune. La referente per il Municipio di Nocera Inferiore sarà Nicla Iacovino, già direttrice della Biblioteca del Comune di Nocera Inferiore.