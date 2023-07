Nessuna area di sosta per i noleggiatori di auto a Salerno: "Chiediamo di essere ascoltati"

Mancano aree di sosta per i noleggiatori di auto a Salerno, in zona stazione. "Abbiamo chiesto più volte al comune un'area (anche a pagamento) per poter far scendere e salire i turisti nelle auto noleggiate - ci scrive un lettore, autonoleggiatore salernitano - Ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta: siamo costretti a consegnare le auto in doppia fila, facendo tra l'altro anche una pessima figura di civiltà. I vigili in tutto questo hanno aumentato i numeri di verbali nei nostri confronti in maniera eclatante". L'auspicio degli imprenditori del settore, dunque, è quello di poter usufruire di un'area ad hoc per portare avanti la loro attività.