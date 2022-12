Sorpresi in auto con arnesi da scasso, in piazza della Concordia: denunciati ed espulsi 3 georgiani

Polizia Municipale in azione, a Salerno: nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti in abiti civili, in piazza della Concordia, insospettiti dalla presenza di un'auto con targa polacca con a bordo tre persone, ha eseguito un controllo. Ai tre uomini, di nazionalità georgiana, sono stati sequestrati il veicolo ed un borsone con all'interno numerosi arnesi da scasso.

I controlli

Le tre persone sono, dunque, state accompagnate presso il Commissariato della Polizia di Stato. Dopo essere stati segnalati per la comparazione delle impronte digitali, è emerso che si trattava di stranieri irregolari: i tre sono stati denunciati e, per loro, è scattato anche il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Il monitoraggio