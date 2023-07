Sorpreso a rubare in un negozio: arrestato 29enne già destinatario di un ordine di carcerazione

Un 29enne irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato a Napoli dalla polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione e denunciato per furto aggravato ed ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L'arresto

L'uomo è stato bloccato nei pressi di un'attività commerciale di via Santa Lucia, a Napoli, dopo aver sottratto alcuni generi alimentari dal negozio. Gli agenti, dopo i controlli di rito, hanno accertato che la stessa persona era destinataria di un provvedimento per la carcerazione, emesso il 13 giugno scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno poiché condannato a 2 anni 8 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, furto ed altro, commessi a Battipaglia nel 2021.