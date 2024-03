Pontecagnano, lite con un residente: assolto l'ex consigliere Angelo Mazza

Angelo Mazza, già consigliere comunale dal 2017 al 2023 e attualmente coordinatore di Movimento Libero, è stato assolto in un caso giudiziario che lo ha visto coinvolto. Mazza, che gestisce anche un var in via Carducci, era accusato di aver causato lesioni personali a un residente della zona dopo un litigio nato per l'installazione di una canna fumaria al suo locale il 8 settembre 2017. Il residente aveva affermato di essere stato aggredito da Mazza, il quale avrebbe sottolineato il suo ruolo di consigliere comunale per giustificare le sue azioni.

Il processo

Tuttavia, durante il processo, le testimonianze, inclusa quella legate alla presunta vittima, hanno descritto l'accaduto come una discussione conclusasi con una caduta accidentale che ha causato la frattura del piede al residente. Secondo queste testimonianze, non c'era intenzione da parte di Mazza di causare danni. In base a queste considerazioni, il tribunale ha stabilito che non si può considerare reato l'accaduto, portando quindi all'assoluzione di Mazza, difeso dall’avvocato Antonello Bassano. "Questo episodio mi ha messo alla prova, ma emergo più forte e determinato. A chi ha dubitato di me, dimostro che la verità prevale sempre".