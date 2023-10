Atrani, un contributo di 300 euro per chi sceglie la cremazione

L’Amministrazione Comunale di Atrani ha deliberato, con l’obiettivo di mitigare i gravi problemi legati alla carenza di loculi presso il civico cimitero, l’erogazione di contributi economici per la cremazione dei defunti per un totale di 21mila euro. “L’iniziativa spiega il sindaco Luciano de Rosa Laderchi - rientra nel campo delle politiche istituzionali attuate dall’Ente per la razionalizzazione degli esigui spazi cimiteriali a disposizione del Comune di Atrani ed ha come obiettivi quello di evitare l’impossibilità di procedere ai seppellimenti ordinari e di scongiurare emergenze igienico-sanitarie. Con la concessione di un contributo di 300 euro vogliamo sostenere concretamente anche la pratica della cremazione, una scelta estremamente personale ma che può rispondere ad esigenze pratiche, etiche ed ambientali quanto mai attuali.”

Ecco come ottenerlo

La richiesta di sostegno economico può essere inoltrata dai familiari del defunto che abbia diritto alla sepoltura presso il cimitero di Atrani a decorrere dal 1 gennaio 2023. Per ottenere l’erogazione del contributo, che andrà a beneficio del cittadino che si è fatto carico della spesa, bisognerà debitamente documentare all’Ente le spese sostenute attraverso modalità che verranno successivamente pubblicizzate.