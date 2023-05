Contenzioso infinito per rientrare in possesso di un bene: il Comune di Atrani scrive a Nordio

Sette anni e mezzo. Questa la durata del contenzioso (non ancora terminato) che il Comune di Atrani ha avviato per tornare in possesso di un locale commerciale di circa 120 metri quadrati in piazzale Marinella, concesso in locazione negli anni ’60 a privati che, con il passaggio all’euro, hanno corrisposto un canone di 140 euro all’anno.

Il contenzioso

Nel 2014, un anno prima della scadenza del contratto e dopo una ricognizione del patrimonio immobiliare in seguito all’insediamento dell’attuale amministrazione, l'ente ha avviato la procedura di sfratto per finita locazione, con l’obiettivo di rientrare quanto prima nella disponibilità del locale, non riuscendo ad ottenerne per via bonaria la liberazione spontanea ha dovuto perciò procedere con un’azione giudiziaria, che ancora non si è conclusa. Di qui la missiva inviata alle autorità politiche e giudiziarie nazionali (fra cui il ministro Nordio) affinché il contenzioso non si protragga ulteriormente. “Oltre al danno” precisa l’Assessore al Patrimonio Michele Siravo “per Atrani, anche la beffa. Siamo ormai in una situazione quasi kafkiana: sosteniamo da anni i costi di un legittimo contenzioso che si nutre di reiterati rinvii, senza che si arrivi mai ad una sentenza; ci è stata addebitata anche, dopo quello della prima consulenza tecnica ritenuta non esaustiva, l’intera somma della seconda. Non è nostro compito interrogarsi oltre rispetto a queste strane dinamiche: l’obiettivo che portiamo avanti è la migliore gestione della cosa pubblica, nell’interesse di Atrani. Per questo motivo abbiamo ritenuto di segnalare l’irragionevole durata di questa causa di sfratto, attraverso una dettagliata missiva, alle maggiori Autorità politiche e giudiziarie nazionali; siamo certi che, ciascuna per la propria sfera di competenza, si farà carico della problematica ed interverrà quanto prima per evitare che il protrarsi del contenzioso continui a creare danni al nostro Comune.”