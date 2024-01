Sono in corso indagini a Rodio, frazione di Pisciotta, per chiarire le cause di un incendio scoppiato nella notte tra lunedì e martedì. Il fuoco, secondo quanto riporta il Mattino, ha completamente distrutto due automobili e un mezzo agricolo, parcheggiati nei pressi di un edificio.

L'intervento

Gli abitanti del luogo, svegliati in piena notte dall'incendio, hanno immediatamente dato l'allarme. I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, guidati dal caposquadra Giuseppe Volpe e supportati dai colleghi di Policastro Bussentino, sono riusciti a domare le fiamme solo all'alba del giorno seguente. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Pisciotta per le necessarie indagini. Sebbene le cause esatte dell'incendio siano ancora da determinare, si sospetta che possa essere stato provocato da un corto circuito in uno dei tre veicoli, con le fiamme che si sono poi propagate agli altri. Fortunatamente, una quarta auto parcheggiata nelle vicinanze è stata salvata dalle fiamme.