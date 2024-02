Tensione, stamattina, a Cicerale: un’auto in sosta è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto, i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo che ha lambito anche la porta di un’abitazione.

Presenti pure i sanitari del 118, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Accertamenti in corso per risalire alle cause dell'incendio.