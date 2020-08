Abilitazione per avvocati: il 71% non ammesso all'orale, record di bocciature

Boom di bocciati, tra i candidati alla prova scritta per l’esame di abilitazione per diventare avvocato. Come riporta Le Cronache, è risultato non ammesso il 71% dei candidati salernitani. Su 800 partecipanti, 600 sono stati respinti: solo 200, cioè il 29% per la precisione, hanno superato la prova.

Record di bocciati

Pochi, dunque, saranno chiamati a sostenere l'orale e conseguentemente ad ambire alla tanto aspirata abilitazione. Record amaro, questo.