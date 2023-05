Bar tabacchi del Vallo di Diano nel mirino dei ladri.

I furti

Dopo quello registrato a Sassano, i ladri hanno messo a segno un altro colpo, questa volta ad Atena Lucana. I malviventi, come riportato da Il Mattino, non sono riusciti a portare a termine il furto in un primo bar tabacchi, prendendo di mira un altro bar. Dopo aver fatto un buco nella parete, i ladri si sono introdotti nell'attività commerciale ed hanno portato via numerosi prodotti presenti. Sui furti indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.