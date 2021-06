Litiga con il figlio a Baronissi: donna ritrovata in stato confusionale

Sono intervenuti anche agengti della Polizia Municipale, insieme ai sanitari della Croce Bianca di Cava de’ Tirreni che hanno trasportato la paziente all’ospedale di Salerno per accertamenti. Non sono chiare le cause del litigio. Si indaga

In via Cutinelli a Baronissi una donna è stata ritrovata in stato confusionale dopo aver litigato con il figlio. Lo scrive Zerottonove. La signora è stata subito soccorsa dai sanitari de “Il Punto” e poi trasportata in ospedale.

I dettagli

