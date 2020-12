Battipaglia, in auto con 17 bombe carta: denunciato giovane di 21 anni

Diciassette bombe carta sono state sequestrate dai carabinieri a Battipaglia. Il pericoloso esplosivo si trovava all'interno del cofano di un'auto condotta da un ragazzo di 21 anni.

Il controllo

Il giovane, residente nella Piana del Sele, è stato denunciato a piede libero per possesso illegale di materiale esplodente. Le "cipolle" molto probabilmente dovevano essere vendute a qualche acquirente in previsione della sera del 31 dicembre, per salutare l'arrivo del nuovo anno. Sono in corso le indagini dei carabinieri per appurare dove siano state realizzate le bombe carta.