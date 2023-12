Due stranieri, H.A e B.B.Y, sono stati arrestati a Battipaglia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, infatti, sono stati trovati in possesso di 448,57 grammi di hashish e 36.94 grammi di cocaina, ma anche di 1355 euro in banconote i piccolo taglio e di materiale per il confezionamento.