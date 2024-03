Uccise a coltellate la moglie incinta: giudizio immediato per l'idraulico di Battipaglia

La Procura di Salerno ha chiesto il giudizio immediato per Marco Aiello, l’idraulico 39enne che lo scorso settembre uccise, accoltellandola, la moglie incinta Maria Rosa Troisi, di 37 anni, all’interno della loro villetta in via Flavio Gioia, a Battipaglia.

Il processo

Il gip, infatti, ha accolto la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Vivaldi ed ha disposto l’inizio del processo davanti ai giudici della Corte d’Assise, che inizierà il prossimo 13 giugno. Non è prevista l’udienza preliminare perché le prove acquisite nel corso delle indagini sono state ritenute talmente evidenti da imporre la celebrazione immediata del dibattimento. Il 40enne, accusato di omicidio, è difeso dagli avvocati Giovanni Giuliano e Maurizio Albanese. I due figli della coppia, una bambina di 9 anni e un bambino di 6 anni, sono attualmente sotto la tutela speciale dell'avvocato Rosanna Carpentieri.