Semina il panico alla stazione di Battipaglia: denunciato giovane

Un giovane di nazionalità nigeriana, dopo essere stato invitato a rimuovere la sua bicicletta dalla banchina, ha rseminato il panico nella stazione di Battipaglia. Armato di due bastoni, il giovane ha minacciato gli agenti della Polizia Ferroviaria di Battipaglia e danneggiato la porta della stazione. Nonostante il tentativo delle forze dell'ordine di placare e catturare l'individuo, quest'ultimo è riuscito a fuggire.

L'intervento

Le ricerche in tutta la città non hanno portato alla sua cattura, ma grazie alla collaborazione con i Carabinieri di Campagna, il giovane è stato identificato. Le autorità lo conoscono già per episodi simili avvenuti precedentemente. Sarà denunciato per diversi reati, tra cui il possesso di armi improprie in luogo pubblico, il danneggiamento e la resistenza a pubblico ufficiale.