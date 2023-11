"9 minuti con l'Arcivescovo": Bellandi si esprime sul battesimo ai transessuali

Ritorna oggi, ultimo venerdì del mese, l’appuntamento con le video-interviste all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo in “9 minuti” si è espresso in merito alla nota del Dicastero della Dottrina della Fede circa la possibilità, da parte dei transessuali, di essere battezzati e degli omosessuali di far battezzare loro figlio e di essere testimoni ai matrimoni, nonché sulla Giornata del Povero celebrata il 19 novembre, con alcuni dati significativi per il nostro territorio. E, a seguire, sull’incontro tenuto ieri, nel Santuario Sant’Antonio di Eboli con la lectio magistralis di Wael Farouq sul dialogo tra culture. Infine, S.E. Monsignor Bellandi si è soffermato sull’agghiacciante crescendo di femminicidi registrato negli ultimi tempi.