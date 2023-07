Black out in un'ampia zona di Salerno, disagi per residenti e commercianti. Il Codacons: "Chiederemo il risarcimento"

Disagi questa mattina in un’ampia zona della città di Salerno (in particolare il quartiere Carmine), ma anche a Vietri sul Mare, dove è mancata per molte ore l’energia elettrica. Ciò ha comportato problemi non solo per i residenti ma anche per le attività commerciali (tra cui anche supermercati con congelatori).

Il Codacons

Molti cittadini hanno commentato con amarezza e rabbia il blackout con diversi post su Facebook. Intanto, dal Codacons, fanno sapere che i responsabili “saranno tenuti a risarcire tutti i danni a cittadini e imprese lì dove verranno riscontrati. Si consiglia di conservare tutti gli scontrini e le ricevute”.