Bocconi avvelenati a Pontecagnano: agenti in azione, allertato il Prefetto

In azione, i carabinieri di Pontecagnano Faiano, insieme al Nucleo Cinofilo Antiveleno dei Carabinieri Forestali di San Cipriano Picentino, per la presenza di sostanze tossiche irresponsabilmente e cinicamente distribuite per sopprimere gli animali. L’iniziativa fa seguito all’ordinanza sindacale emessa dal sindaco il 1° agosto, quando il Primo Cittadino, allertato circa l’uccisione di ben sette cani sul litorale Magazzeno, ha disposto che essi venissero, nelle zone sopra menzionate ed in quelle vicine, tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I bocconi

La prescrizione ha determinato, inoltre, che fossero esposti dei cartelli indicanti il divieto di far accedere animali di qualunque specie in tutti i luoghi in cui fossero stati trovati bocconi ed esche sospette, sino alla conoscenza dell’esito negativo delle analisi. Il documento è stato, infine, inviato al Prefetto, per l’eventuale successiva attivazione di un tavolo di coordinamento sul caso.