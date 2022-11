Bellizzi, bomba carta esplode nella notte: indagini in corso

Attimi di paura questa notte a Bellizzi per lo scoppio di una bomba carta in via Maroncelli. La deflagrazione ha danneggiato l'androne di un edificio e qualche auto parcheggiata, ma per fortuna non ha causato danni a persone. Nello stabile colpito vive una sola famiglia, che potrebbe essere destinataria di un atto intimidatorio.

Le indagini

Sul posto immediato l'arrivo dei carabinieri della compagnia di Battipaglia per i rilievi del caso e per avviare le indagini finalizzate ad individuare i responsabili.