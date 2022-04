Coldiretti, per Pasqua boom di prenotazioni negli agriturismi della provincia di Salerno

Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia torna il forte richiamo della campagna per le vacanze pasquali, grazie ai nostri agriturismi che negli anni hanno saputo innovare, diversificare l'offerta, con servizi e iniziative molteplici, facendo vivere un'esperienza che non si ferma all'alloggio ma sa coniugare ambiente, enogastronomia, cultura e attività escursionistiche e sportive. I nostri agriturismi hanno ben recepito le richieste del mercato e i risultati confermano l'impegno.



Sono le parole di soddisfazione del direttore di Coldiretti Enzo Tropiano, che commenta il boom di prenotazioni negli agriturismi della provincia di Salerno per le vacanze di Pasqua. In ascesa le presenze in agriturismo dal Vallo di Diano, al Cilento all'agro sarnese nocerino. In molte strutture risulta il tutto esaurito.

Tropiano aggiunge