Capaccio-Paestum, il sindaco trova una borsa con quasi 1000 euro e la porta alla Polizia Municipale

Ha trovato una borsa contentente dei soldi e ovviamente la ha consegnata al comando di Polizia Municipale, per farla restituire alla legittima proprietaria. Il gesto è del sindaco di Capaccio-Paestum, Franco Alfieri che stamattina, lungo viale della Repubblica, dopo aver parcheggiato la propria auto nei pressi del Comando, ha notato sull’asfalto la borsa incustodita.

Il ringraziamento

Oltre ad effetti personali, vi erano ben 950 euro in contanti ed anche carte di credito e bancomat: il primo cittadino ha affidato la borsa agli agenti che sono risaliti alla proprietaria, una giovane turista in vacanza nella Città dei Templi che ha ringraziato Alfieri e i caschi bianchi per la restituzione.