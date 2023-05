Ravello, il bus precipitato sarà condotto a Persano: ecco il video del recupero

Sono in corso da questa mattina a Ravello, in Costiera Amalfitana, le operazioni di recupero del pullman precipitato da un tornante dell'ex strada regionale 373 lo scorso 8 maggio, in cui ha perso la vita il conducente, Nicola Fusco, 28 anni, di Agerola. L'attività di recupero del bus, coordinata dalla Procura e dalla Prefettura di Salerno, vede coinvolti il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Salerno, personale tecnico della Provincia, della Polizia provinciale e municipale dei comuni di Scala e Ravello. Il pullman, una volta recuperato, verrà trasportato al Comando Comprensorio dell'Esercito Italiano a Persano, dove verrà custodito per le successive perizie tecniche finalizzate alla ricostruzione dell'accaduto.

