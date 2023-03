Cade da un muretto e muore: dramma a Pollica

Dramma a Pollica, in questo pomeriggio: un uomo di 64 anni ha perso la vita dopo essere precipitato giù da un muretto, facendo un volo di circa diversi metri. Pare che la vittima abbia accusato un malore improvviso. Troppo gravi, purtroppo, le ferite riportate a seguito della caduta che non gli ha lasciato scampo.

Il lutto

Sul posto, una eliambulanza per trasportarlo urgentemente in ospedale, ma l'uomo non ce l'ha fatta, spirando durante il trasferimento. Dolore.