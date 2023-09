Dramma sfiorato a Montesano: cade una grossa quercia, danni ai pali Enel

Tensione, nel pomeriggio, a Montesano Scalo, in contrada Pantanelle. Proprio lì, è caduta una grossa quercia, pochi istanti dopo il passaggio di un automobilista che sarebbe rimasto schiacciato dall'arbusto.

I danni

La quercia ha invaso la carreggiata, colpendo anche i pali della rete elettrica: in azione, i tecnici Enel per il ripristino dei servizi. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Forestale di Montesano, per ricostruire il fatto e le cause.