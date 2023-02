"Piovono" calcinacci dal ponte ferroviario di via Irno: auto danneggiata, traffico in tilt

Tensione, dopo le 14 di oggi, in via Irno: per cause da accertare, infatti, sono caduti grossi calcinacci dal ponte ferroviario di via Irno. Danneggiata, purtroppo, un'auto che si è trovata in quel preciso tratto di strada durante il cedimento.

I disagi

Traffico in tilt, dunque: sul posto, la Polizia Municipale, la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Automobilisti intrappolati nelle code che, inevitabilmente, si sono formate in pochi minuti.