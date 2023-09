Incendi da nord a sud della provincia: caschi rossi in azione nel salernitano

Nuovi incendi da nord a sud della provincia di Salerno: sono stati registrati, per iniziare, dei roghi a ridosso dell’area marina protetta degli Infreschi, a Camerota. A domare le fiamme, la squadra antincendio della Comunità Montana.

L'altro incendio

Presso la Costiera Amalfitana, intanto, a Maiori, c'è stato un nuovo rogo in località San Vito, nella parte alta di Maiori: ad intervenire, come riporta Il Vescovado, il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Maiori, gli agenti di Polizia Locale e i vigili del fuoco. La situazione è monitorata con attenzione, anche per l'imminente allerta meteo con le raffiche di vento annunciate, non favorevoli per lo spegnimento del fuoco.