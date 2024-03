Camion in fiamme nei pressi dell'uscita di Fratte: paura sull'A2 del mediterraneo

Attimi di paura sull'A2 del Mediterraneo. Intorno alle ore 15.45, nei pressi dell'uscita di Fratte, un camion per trasporto verdure ha preso fuoco. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del comando di Salerno con una squadra più un'autobotte. Ad intervenire anche l'Anas per la viabilità e carro attrezzi privato per la rimozione del mezzo. Illeso il conducente.