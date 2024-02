Un operaio di 45 anni è rimasto ferito a Campagna dopo essere stato sbalzato da un macchinario a seguito di una scossa elettrica mentre lavorava a un cantiere per l'installazione di impianti fotovoltaici. I vigili del fuoco di Eboli e il team del 118 sono intervenuti per fornire i primi soccorsi. Fortunatamente, le sue condizioni sembrano non essere gravi. I carabinieri di Eboli hanno avviato le indagini sull'incidente.