Si ribalta col trattore a Capaccio Paestum: 51enne finisce in ospedale

Dramma, questa mattina, a Capaccio Paestum, dove un uomo di 51 anni, si è improvvisamente ribaltato con il trattore lungo la strada che collega la località Gaiarda con il comune di Giungano.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a causa delle ferite riportate in varie parti del corpo. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.