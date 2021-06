Dramma sul treno all'altezza di Capaccio: muore un 69enne

Il treno si è fermato alla stazione più vicina, quella di Paestum, per consentire i soccorsi, ma purtroppo si è rivelato inutile ogni tentativo di salvarlo

Dramma nel primo pomeriggio, sul treno regionale diretto in Calabria, a Capaccio Paestum. Un passeggero di 69 anni, D.G. le sue iniziali, residente nel napoletano, è morto a seguito di un arresto cardiaco.

L'intervento

Come da prassi, il treno si è fermato alla stazione più vicina, quella di Paestum, per consentire i soccorsi, ma purtroppo si è rivelato inutile ogni tentativo di salvarlo. Accertamenti in corso.