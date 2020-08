Schiusa delle tartarughe in Cilento, i volontari: "Troppi assembramenti: non daremo informazioni in diretta"

"Nonostante i nostri appelli ad evitare assembramenti, questa è la situazione attuale al nido": lo scrivono su Facebook i volontari che prestano assistenza alle schiuse, ai nidi, e nei recuperi delle Tartarughe ferite, in collaborazione con il Centro Ricerche Tartarughe Marine di Portici. Allegando la foto di un assembramento, gli animalisti spiegano le ragioni per cui non daranno più indicazioni sul luogo esatto dei nidi e sulle schiuse, se non in differita.

La nota