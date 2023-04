Incidente sul lavoro, 35enne si trancia la gamba con il flex: operato d'urgenza

Tragedia sfiorata a Marina di Casal Velino, dove un operaio di 35 anni è rimasto gravemente ferito alla gamba mentre svolgeva dei lavori per conto della sua ditta di impianti elettrici ed idraulici presso una struttura balneare. L’uomo stava utilizzando un flex quando, improvvisamente, gli è sfuggito di mano provocandogli una grave lacerazione al muscolo femorale della coscia sinistra.

La corsa in ospedale

A soccorrerlo per primo è stato il padre, che ha allertato subito il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato il 35enne in codice rosso all’ospedale di Vallo della Lucania, dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ben 120 i punti di sutura necessari per ricucire la ferita alla coscia. Fortunatamente, ora sta bene, ma dovrà sarà per molto tempo a riposo.