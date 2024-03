Sanità, l'Asl chiarisce: "Nessuna modifica al piano previsto dal Pnrr"

L'Asl di Salerno ha fornito chiarimenti riguardo all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), specificando il ruolo chiave della Missione 6. Quest'ultima, dedicata al miglioramento della salute, prevede finanziamenti per la creazione e il potenziamento di strutture sanitarie territoriali, come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità, e per lo sviluppo della telemedicina.

Attraverso la Deliberazione n. 1089 del 25 agosto 2022, l'Asl Salerno si è impegnata a realizzare questi progetti, in collaborazione con il Ministero della Salute e la Regione Campania, per garantire un'assistenza sanitaria più vicina ai cittadini e integrata con i servizi socio-sanitari. Questi interventi mirano a rafforzare l'efficacia dell'assistenza domiciliare e l'accesso alle cure nel territorio di competenza dell'Asl Salerno. L'Asl ha inoltre chiarito che le strutture da realizzare entro il 2026 sono: 8 Ospedali della Comunità, 33 Case della Comunità e 13 Centrali Operative Territoriali.

