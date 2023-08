Incendi a Castel San Giorgio, c'è il rischio di "danno ambientale"

I troppi incendi a Castel San Giorgio potrebbero essere oggetto di un esposto in procura, in ragione del danno ambientale che da qui a breve potrebbe essere accertato. Il coordinatore di Europa Verde Castel San Giorgio, l’avvocato Salvatore De Simone insieme al coordinamento provinciale con Anna Cione e Dario Barbirotti a seguito degli incendi che hanno provocato danni ambientali nell'area circostante l'Eremo di Santa Maria a Castello e del Castello di San Giorgio in aree sottoposto a vincolo ambientale paesaggistico e archeologico, hanno espresso seria preoccupazione per la distruzione della macchia mediterranea e della fauna esistente.

La denuncia

«Quanto accaduto - riferisce il coordinatore cittadino De Simone - è un attacco criminale all'ambiente e alla natura che va condannato senza se e senza ma. È stato chiesto al Deputato Francesco Emilio Borrelli di produrre interrogazione parlamentare essendo aree vincolate e chiedere alla Procura della Repubblica di poter avviare indagini per il danno ambientale». Si tratta di circa quaranta ettari di macchia mediterranea «dove associazioni ambientaliste del territorio si stanno prodigando da anni per la tutela». Gli incendi arrecati ad aree tutelate e religiose rappresentano un attacco ed una sfida alle istituzioni da parte di gruppi criminali che fanno affari sugli incendi. «Il Comune recuperi i sentieri- dice De Simone - per valorizzare queste aree».