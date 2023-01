Castellabate, bancomat a rischio chiusura: il sindaco chiede di rivedere la decisione

Allarme a Castellabate per la possibile dismissione del bancomat presente nella frazione Lago. In mattinata il sindaco, Marco Rizzo, ha scritto all'istituto bancario chiedendo chiarimenti in merito. Nella missiva anche la proposta di spostare il bancomat in edifici di proprietà del Comune sempre siti in zona Lago per scongiurare la dismissione del servizio.

Il sindaco

“Questa mattina - conferma Rizzo - mi sono subito attivato inviando una nota all’istituto bancario, chiedendo formalmente di ripensare all’eventuale dismissione di questo servizio. Sarebbe davvero una scelta incomprensibile, proprio alla luce dell’importanza che esso ha per la popolazione che per i turisti. Perché quando un paese turistico viene privato di un servizio fondamentale, a rimetterne è l’intero territorio”.