Castiglione del Genovesi, al via il senso unico alternato lungo la SP 105

La Provincia di Salerno, con propria ordinanza del Settore Viabilità e Trasporti, ha provveduto all’istituzione del senso unico alternato regolato con segnaletica stradale a vista per restringimento della carreggiata sul tratto di S.P. 105 dal km 1+850 al km 1+950 ca. ricadente nel Comune di Castiglione del Genovesi.

L’annuncio

“Si è resa necessaria – dichiara il presidente Michele Strianese - la riapertura parziale dell’arteria stradale, precedentemente chiusa al traffico, nell'ambito di lavori concordati con il Comune di Castiglione del Genovesi e la Comunità Montana dei Monti Picentini, in attesa che il Comune provveda a tutti gli ulteriori accertamenti e studi necessari alla messa in sicurezza della parete rocciosa a monte della suddetta strada. Nell'ambito dei suddetti accordi la Provincia ha effettuato i lavori di segnaletica e new Jersey necessari per rendere transitabile l'arteria.”