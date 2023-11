Ferito da proiettile durante una passeggiata, al vaglio la testimonianza della vittima

Ferito al piede da un colpo d'arma da fuoco, al vaglio la testimonianza della vittima, per quanto accaduto la settimana scorsa a Cava de' Tirreni. L'indagine è condotta dalla polizia di Stato. L'uomo, ferito a San Pietro, ha lasciato l'ospedale dopo le cure del pronto soccorso.

L'agguato

Stando alla sua versione, la vittima sarebbe stata colpita nel pomeriggio di venerdì, mentre passeggiava in strada. A sparare un individuo da un'auto in corsa. Non ci sono telecamere per ricostruire la dinamica, dunque l'indagine si prospetta non di facile risoluzione