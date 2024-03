Domato incendio a Pietrasanta, paura tra i residenti

Un pericoloso incendio è stato domato ieri pomeriggio, a Cava de’ Tirreni, intorno alle 13, a Pietrasanta. Tanta paura per i residenti della zona. Le fiamme avevano interessato una vasta area di macchia mediterranea. Gli interventi sono stati rapidi: un elicottero dei vigili del fuoco è stato dispiegato per contrastare l’incendio. La situazione era particolarmente critica, a causa del vento, che aveva favorito l'espandersi delle fiamme anche sul versante montuoso adiacente. L’utilizzo di mezzi aerei è risultato provvidenziale per gestire la situazione d'emergenza.