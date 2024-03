Cani e vitellini sbranati, il sospetto su di un branco di lupi

A Cava un vitellino e due cani sono stati trovati sbranati. Il sospetto è che si sia trattato di un branco di lupi, nella zona di Diecimare. A raccontarlo è Il Mattino, con l'allarme segnalato da più zona della città ai carabinieri forestali, come a Sant'Anna.

Le segnalazioni

Notizie che andranno comunque verificate ma che hanno generato già un allarme tra i cittadini, visto che girano video e foto di vitellini uccisi e cani divorati. A riguardo, il Comitato Civico Dragonea spiega: "Purtroppo le voci trapelate in questi giorni sono confermate, in varie zone del nostro territorio soprattutto frazioni alte di Vietri e di Cava sono stati registrati già diversi episodi di sbranamento animali domestici da parte di lupi. Anche dalle nostre parti ci giungono diverse testimonianze (zone Avvocatella, Badia, Iaconti, Cappella Vecchia) di avvistamento lupi e si parla già di aggressioni a cani, pecore ed altri animali domestici. Purtroppo come giá abbiamo avuto modo di osservare, il fenomeno di inurbamento della fauna selvatica sta diventando un problema davvero arduo da affrontare per diversi motivi e tra questi dobbiamo ammettere c’è anche lo “zampino” dell’uomo"