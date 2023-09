Centro polivalente di Nocera Superiore: la presentazione delle attività diurne

Saranno presentate domani (martedì 19 settembre), alle ore 18, le nuove attività del centro polivalente di via Vincenzo Russo a Nocera Superiore. Interverranno il sindaco Giovanni Maria Cuofano, il coordinatore amvito sociale S01_1 Nicla Iacovino, il direttore del distrtto sanitario 60 Roberto Coletta.

Le informazioni

Il Centro Diurno per Persone con Disabilità “Nuceria Inclusiva” è l'evoluzione del servizio territoriale di centro ludico-ricreativo, da domani anche in modalità di funzionamento a carattere diurno, rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza. La finalità del Centro diurno è di carattere abilitativo, educativo, di socializzazione e di aumento e/o mantenimento delle abilità residue, ed è rivolto a persone con disabilità in età post-scolare.Il centro sarà operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, la frequenza è gratuita e comprende il servizio di trasporto da e verso l'abitazione dell'utente, per garantire il massimo sollievo anche alla famiglia. All’interno del Centro Diurno l’operatore è un punto di riferimento fondamentale per la persona con disabilità e per la sua famiglia; con l’obiettivo di favorire il benessere della persona, la proposta educativa del Centro comunale si inserisce in continuità a quanto stabilito con la famiglia e supporta le esigenze e i bisogni del contesto familiare, prolungando i tempi di permanenza e anche il continuo salto degli utenti tra centri diurni convenzionati negli orari mattutini e il nostro servizio, finora solo pomeridiano. Con l'allungamento al ciclo diurno, i ragazzi frequentanti potranno così permanere in forma stabile nel loro contesto familiare e amicale di riferimento.