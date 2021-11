Vaccinazioni a Baronissi, ok alla prenotazione per gli anziani attraverso la piattaforma regionale

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, questa mattina, ha incontrato il direttore del Distretto Sanitario 67 Asl Salerno e la dirigente del Centro Vaccinale, a cui è stato chiesto di ottimizzare l’organizzazione vaccinale dell’hub di via Ferreria dopo gli inconvenienti verificatisi nel pomeriggio di ieri.

Le richieste

In particolare è stata ribadita la necessità di comunicare: le categorie di persone che hanno eventuale precedenza nella vaccinazione e se occorra o meno prenotazione per ottenere la inoculazione.“Abbiamo inoltre chiesto – aggiunge Valiante - di ampliare i turni e il numero dei vaccini giornalieri (richiesta che verrà reiterata alla Direzione Generale dell’Asl che ne ha la competenza). Abbiamo dato, per parte nostra, immediata disponibilità a collaborare per la temporanea installazione di una struttura mobile - un riparo - dedicata all’attesa dei vaccinandi purtroppo esposti, ieri, all’aperto alle intemperie”.

La risposta dell'Asl

Intanto, dal Distretto Sanitario 67 hanno fatto sapere che per rendere più accessibile l'ambulatorio vaccinale covid di Baronissi da parte degli utenti più anziani, si provvederà, a partire dalla seduta vaccinale del 29 novembre 2021, a programmare le vaccinazioni con chiamata attiva attraverso la piattaforma regionale, nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 17; la fascia oraria tra le 17 e le 20 rimarrà, come previsto dalle attuali normative ad accesso libero.