Incubo furti: due persone in cerca di casa confuse per ladri

Un pensionato, accompagnato da un tecnico, si è recato a Lentiscosa di Camerota, ieri, in cerca di una casa da acquistare. Peccato che, come riporta Infocilento, sia stato confuso per ladro da alcuni residenti della zona.

L''uomo, infatti, osservava con attenzione le abitazioni potenzialmente interessanti per il suo acquisto, destando forti sospetti negli abitanti del posto, terrorizzati dall'escalation di furti registrato nell'ultimo periodo. A chiarire l'imbarazzante equivoco, i carabinieri.