"Colpo allo stomaco" dei golosi: chiuso il Nettuno, l'avviso e le "voci"

Circolano molte voci, in queste ore, tra i salernitani, in merito a nuovi possibili casi di Covid anche tra il personale del bar gelateria Nettuno, a Salerno. A far sorgere tali ipotesi, la chiusura dell'esercizio sul lungomare e anche a Torrione.

Tuttavia, i titolari hanno scritto che i locali restano chiusi per disinfestazione. Non si conoscono i tempi di riapertura, ma intanto si riconcorrono voci in città, non confermate, tuttavie, dall'avviso leggibile sulla saracinesca abbassata. La certezza è che, in questi giorni, i golosi dovranno rinunciare alla nocciotella dello storico esercizio.