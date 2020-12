Salerno, l'associazione Salute e Vita consegna “100 mattonelle artistiche”

Il prossimo 19 dicembre (dalle 17 alle 19) e il 20 dicembre mattina (dalle 10.30 e 12.30), nella sede del Comitato Associazione Salute e Vita, presso la chiesa Santa Maria dei Greci, in via dei Greci, detta Rotonda di Fratte, saranno consegnate dai volontari “100 mattonelle artistiche” realizzate dalla bottega che trasforma in design gli oggetti da buttare, “Il Forte dell’Arte”. L’iniziativa sarà organizzata nel rispetto delle normative emesse per far fronte all’emergenza Covid-19.

Il progetto

Il Forte dell’Arte nasce dall’idea dell’artista Francesco Forte di valorizzare il vecchio trasformandolo in arte. Francesco ricicla i mobili del passato e attraverso le tecniche di shabby chic, texture, finto marmo, pigmento argento e tanto altro, cambia il tuo ambiente con originalità. Le tecniche acquisite durante gli studi accademici e le influenze etniche hanno ispirato Francesco a delle creazioni di una freschezza unica e originale. Con un’esplosione di luce e di colori, l’artista esprime anche la sua creatività nei quadri.