Agevolavano i clan, accolto appello dell'Antimafia: in due finiscono ai domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto nei confronti di V.D.C e V.D.B gli arresti domiciliari riconoscendo nei loro confronti la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

Il processo

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno aveva ritenuto in capo ai due indagati la sussistenza di gravi indizi per i reati contestati (omessa dichiarazione dei redditi ed emissione di fatture per operazioni inesistente riferite a due società cartiere salernitane che operavano nel settore della commercializzazione di carburanti e rientranti, secondo la prospettazione accusatoria, in un più complesso sistema fraudolento a livello nazionale) e disposto nei loro confronti la misura interdittiva del divieto temporaneo di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cp. Ugualmente il Gip non aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi dell'aggravante mafiosa nei confronti di A.B pur applicando nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Il Tribunale per il Riesame, anche in relazione a tale posizione, ha ritenuto invece sussistente la circostanza aggravante ipotizzata dalla Procura confermando la misura applicata. Le vicende in questione sono collegate a quelle del processo nell'abito del quale, a seguito del giudizio abbreviato, il 12 ottobre scorso, A.B e la figlia V.D.C sono state condannate dal Tribunale di Roma, rispettivamente, alla pena di 13 anni e 2 mesi di reclusione e alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione per comportamenti finalizzati ad agevolare clan camorristici. Il provvedimento cautelare del riesame risulta allo stato sospeso in attesa di eventuale gravame.