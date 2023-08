Comunità Montana Tanagro e Alto Sele, operai senza paga ad mesi: l'intervento di Confial

“Gli operai idraulici forestali della Comunità Montana Tanagro Alto e medio Sele sono da tempo ormai senza paga e non otteniamo nessuna risposta alle nostre segnalazioni”. È quanto scrive il sindacato Confial in una nota, che chiede l’intervento di Prefetto e Regione per dare risposte agli operai.

La vertenza

“Reputo la situazione inaccettabile – dichiara Francesco Bellomo Segretario Confial Salerno – tutto questo lede la dignità dei lavoratori mettendoli in serie difficoltà nel mandare avanti le loro famiglie non permettendo loro di affrontare le spese più basilari e li avvilisce nel vedere non rispettato il proprio lavoro. Resto inoltre basito dal totale assenteismo del presidente Caggiano, il quale oltre a non prendere i giusti provvedimenti del caso, non ottempera neanche alle minime norme di buonsenso ed educazione lasciando totalmente inevase le nostre segnalazioni. Pertanto – conclude Bellomo – credo che presto i nostri iscritti e altri operai incroceranno le braccia come protesta a questo metodo barbaro e senza logica”