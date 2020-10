Ubriachi e senza mascherina: 4 fermati a Battipaglia

Sono stati fermati in via Salvo d’Acquisto, a Battipaglia, due cittadini extracomunitari di nazionalità marocchina, un cittadino polacco, già noto alle forze dell’ordine, e un cittadino italiano residente in Eboli. La Polizia Municipale coordinata dal Comandante Gerardo Iuliano li ha colti in evidente stato di ebrezza e privi di D.P.I (o mascherine).

I controlli

Continuano i controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale. "Ancora una volta, rinnoviamo ai nostri cittadini l’invito ad indossare le mascherine di protezione e rispettare le regole adottate con DPCM dal Governo nonché le ordinanze emanate dalla Regione Campania", ha detto il sindaco Cecilia Francese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.