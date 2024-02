I Carabinieri di Sapri hanno effettuato una serie di controlli nel territorio per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Collaborando strettamente con gli ispettori dell'Asl e dell'Ufficio Tecnico Comunale, i militari dell'Arma hanno visitato vari cantieri in attività nella zona di Sapri. Durante questi controlli, è stato constatato che due cantieri non aderivano alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, tali cantieri sono stati sospesi e i responsabili dei lavori sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Le misure

Tre individui sono stati deferiti per abusivismo edilizio, in seguito al rilevamento di modifiche non autorizzate rispetto ai progetti originariamente approvati all'avvio dei lavori.