Controlli serrati a Salerno e provincia: blitz nella movida, sanzionate 4 persone senza mascherina

Controlli serrati a Salerno e provincia: durante la settimana appena trascorsa, in azione le Forze dell’ordine per la lotta alla diffusione del Coronavirus soprattutto nelle ore serali, durante le quali, il fenomeno della movida è ancora molto intenso. E’ stata svolta in vari luoghi della città, anche l’attività di contrasto all’ambulantato abusivo e la presenza degli agenti ha scoraggiato tale fenomeno.

Il piano

Il monitoraggio era volto anche a limitare gli assembramenti al fine di garantire il rispetto del distanziamento e delle direttive ministeriali e regionali.

Tutte le zone del capoluogo, maggiormente interessate dalla movida per la presenza di locali, sono state controllate dal dispositivo interforze che vede il coordinamento tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, nonché la preziosa sinergia operativa con la Polizia Provinciale, le Polizie Locali ed i Militari dell'Esercito Italiano. Tutti si sono attenuti alle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto.

Le sanzioni

In particolare, sono stati controllati 7289 persone e 4188 veicoli, nonchè 906 esercizi pubblici. Dunque, sanzionate 4 persone per mancato uso mascherina.